La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'attaccante della Fiorentina. Quando Kean sta bene il suo strapotere fisico è incontenibile e di lui ha bisogno il club per salvarsi così come la Nazionale per l'accesso al Mondiale.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Kean osservato anche da Gattuso. Non vuole rinunciare a lui”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Kean osservato anche da Gattuso. Non vuole rinunciare a lui”
Kean e la convocazione con l'Italia
Rino Gattuso è un diretto interessato perché ormai sono dietro l'angolo i playoff mondiali. Il ct non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui perché nella sua testa la coppia titolare è quella composta da Kean e Retegui.
E anche se Moise non potrà arrivarci al top, potrebbe comunque farlo in condizioni migliori se riuscisse a mettere minuti nelle gambe a Cremona domani sera e con l'Inter al Franchi domenica 22 marzo.
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