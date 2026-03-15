Gazzetta: “Kean osservato anche da Gattuso. Non vuole rinunciare a lui”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attaccante della Fiorentina. Quando Kean sta bene il suo strapotere fisico è incontenibile e di lui ha bisogno il club per salvarsi così come la Nazionale per l'accesso al Mondiale.

Rino Gattuso è un diretto interessato perché ormai sono dietro l'angolo i playoff mondiali. Il ct non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui perché nella sua testa la coppia titolare è quella composta da Kean e Retegui.