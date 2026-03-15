La Nazione si sofferma sulla formazione. Tra i pali si rivedrà De Gea mentre in difesa è scontato il ritorno dal 1' di Pongracic al centro e di Dodò sulla fascia destra (a proposito: la convocazione di Fortini è in dubbio, visto che il classe 2006 è alle prese con un problema fisico accusato durante la sfida di Conference - ieri ha fatto degli accertamenti - che rischia i tenerlo fuori almeno per la prossima gara).
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Si ferma un difensore di Paolo Vanoli. A rischio per Cremona”
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Nazione: “Si ferma un difensore di Paolo Vanoli. A rischio per Cremona”
La Fiorentina potrebbe perdere un giocatore
Il dubbio semmai riguarda Gosens e, di conseguenza, l'impiego di Harrison, visto che la conferma di Parisi è scontata: se il tedesco verrà riproposto (ma sarebbe la terza di fila da titolare), l'ex Empoli verrà spostato in attacco sulla destra mentre l'inglese partirà dalla panchina mentre, se dovesse riposare, Parisi agirà sulla corsia mancina della retroguardia e l'ex Leeds giocherà nel tridente. Scontato l'impiego infine di Fagioli e Gudmundsson.
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