Nazione: “Si ferma un difensore di Paolo Vanoli. A rischio per Cremona”

La Nazione si sofferma sulla formazione. Tra i pali si rivedrà De Gea mentre in difesa è scontato il ritorno dal 1' di Pongracic al centro e di Dodò sulla fascia destra (a proposito: la convocazione di Fortini è in dubbio, visto che il classe 2006 è alle prese con un problema fisico accusato durante la sfida di Conference - ieri ha fatto degli accertamenti - che rischia i tenerlo fuori almeno per la prossima gara).