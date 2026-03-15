Il Corriere dello Sport si sofferma su David De Gea.Il portiere della Fiorentina non sta attraversando un bel periodo e Fabio Paratici potrebbe guardarsi intorno, alla ricerca di un nome nuovo per la porta:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “De Gea in calo, Fabio Paratici costretto a guardarsi intorno”
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CorSport: “De Gea in calo, Fabio Paratici costretto a guardarsi intorno”
Il Corriere dello Sport su David De Gea
Per la particolarità dello sviluppo del suo percorso non è un'assurdità definire quella dello Zini una delle gare più importanti (o meglio forse, pesanti) nella carriera del 35enne di Madrid. Per posta in palio, sia collettiva che individuale. Perché De Gea vuol dimostrare di essere ancora un portiere che fa la differenza, anche in chiave futura: il suo contratto con la Fiorentina scade nel giugno 2028, ma lo stipendio che percepisce (2,4 milioni di euro netti a stagione) e le prestazioni in calo costringono il ds Paratici a guardarsi intorno. De Gea ha un patto da portare a termine però, salvare la Fiorentina, in modo da poter lasciare eventualmente Firenze a giugno senza una macchia che sporcherebbe anche il suo curriculum d'élite.
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