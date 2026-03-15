Chiarugi: “Io tuffatore? Macché, gli arbitri mi odiavano. E io venivo menato”

Maraschi e così via. Eravamo la Fiorentina Ye-Ye. Penso sia stato il fatto che ci siamo sempre divertiti. Quante "bischerate" dicevamo. E avevamo un allenatore come Pesaola, capace di gestirci al meglio. Usava bastone e carota. Ero stato fuori per infortunio, loro avevano trovato la quadra senza di me e io faticai a riprendermi il posto. Però, avevo i tifosi dalla mia: volevano vedere i dribbling e le giocate di "cavallo pazzo"