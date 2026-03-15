Le prestazioni di Nicolò Fagioli, ritrovato nel ruolo di regista, non sono passate inosservate. In Premier alcuni club, tra cui Newcastle e Tottenham, hanno preso informazioni, mentre in Italia in estate potrebbe tornare utile a qualche big. Si tratta di discorsi prematuri considerando la considerazione di Paratici nei confronti dell'ex Juve: "Fagioli è un patrimonio del calcio italiano che deve aggiungere la cattiveria agonistica e la voglia di essere il numero uno".
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep su Fagioli: “Occhio alle sirene di Premier. Ma Paratici ha chiarito una cosa”
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Rep su Fagioli: “Occhio alle sirene di Premier. Ma Paratici ha chiarito una cosa”
L'importanza di Nicolò Fagioli per la Fiorentina
Dopo un'eventuale salvezza raggiunta la Fiorentina si appresterà a rivoluzionare la rosa. Ma Fagioli sarà uno dei punti fermi da cui ripartire e attorno a cui costruire la squadra del futuro. Attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale, come nei dettami di Paratici. Lo riporta La Repubblica.
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