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La Repubblica

Rep su Fagioli: “Occhio alle sirene di Premier. Ma Paratici ha chiarito una cosa”

Fagioli e Paratici grafica
L'importanza di Nicolò Fagioli per la Fiorentina
Redazione VN

Le prestazioni di Nicolò Fagioli, ritrovato nel ruolo di regista, non sono passate inosservate. In Premier alcuni club, tra cui Newcastle e Tottenham, hanno preso informazioni, mentre in Italia in estate potrebbe tornare utile a qualche big. Si tratta di discorsi prematuri considerando la considerazione di Paratici nei confronti dell'ex Juve: "Fagioli è un patrimonio del calcio italiano che deve aggiungere la cattiveria agonistica e la voglia di essere il numero uno".

Dopo un'eventuale salvezza raggiunta la Fiorentina si appresterà a rivoluzionare la rosa. Ma Fagioli sarà uno dei punti fermi da cui ripartire e attorno a cui costruire la squadra del futuro. Attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale, come nei dettami di Paratici. Lo riporta La Repubblica.

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