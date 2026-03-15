Rep su Fagioli: “Occhio alle sirene di Premier. Ma Paratici ha chiarito una cosa”

Le prestazioni di Nicolò Fagioli, ritrovato nel ruolo di regista, non sono passate inosservate. In Premier alcuni club, tra cui Newcastle e Tottenham, hanno preso informazioni, mentre in Italia in estate potrebbe tornare utile a qualche big. Si tratta di discorsi prematuri considerando la considerazione di Paratici nei confronti dell'ex Juve: "Fagioli è un patrimonio del calcio italiano che deve aggiungere la cattiveria agonistica e la voglia di essere il numero uno".