CorSport: “Gudmundsson non ha dimostrato di essere il giocatore visto a Genova”

Non solo Moise Kean. Un’altra incognita è Gudmundsson, che quest'anno non è mancato per problemi atletici ma per apporto nei momenti decisivi: 2064 minuti giocati, spalmati in 34 partite, l'islandese ne ha saltate soltanto 4 per infortunio. Ha già inanellato più presenze rispetto alla sua prima annata a Firenze.