Franck Ribery, ex giocatore della Fiorentina e non solo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della sfida di questa sera tra Bayern Monaco e Atalanta. Tra i vari temi, è stato toccato anche quello del suo futuro. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ribery: “A Firenze respiro aria di casa. Vorrei allenare in Serie A”
Gazzetta dello Sport
Ribery: “A Firenze respiro aria di casa. Vorrei allenare in Serie A”
Le parole dell'ex giocatore della Fiorentina
Il mio obiettivo è quello di fare l'allenatore. Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso. Dove allenare? Non so ancora: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l'opportunità di mettermi in gioco in altri paesi
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