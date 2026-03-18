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Ribery: “A Firenze respiro aria di casa. Vorrei allenare in Serie A”

Ribery: “A Firenze respiro aria di casa. Vorrei allenare in Serie A” - immagine 1
Le parole dell'ex giocatore della Fiorentina
Redazione VN

Franck Ribery, ex giocatore della Fiorentina e non solo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della sfida di questa sera tra Bayern Monaco e Atalanta. Tra i vari temi, è stato toccato anche quello del suo futuro. Ecco le sue parole:

Il mio obiettivo è quello di fare l'allenatore. Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso. Dove allenare? Non so ancora: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l'opportunità di mettermi in gioco in altri paesi

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