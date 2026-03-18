Dopo il sospiro di sollievo in campionato per la vittoria scaccia-guai contro la Cremonese, la Fiorentina può pensare con maggiore serenità all'appuntamento con il Rakow di domani con qualche segnale incoraggiante.
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VIOLA NEWS news viola stampa C’è l’Europa, Tuttosport: “Vanoli aspetta i suoi migliori per il rush finale”
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C’è l’Europa, Tuttosport: “Vanoli aspetta i suoi migliori per il rush finale”
Domani la Fiorentina affronterà in Conference League il Rakow. Vanoli aspetta il rientro a pieno regime dei migliori e sorride.
Il ritorno dei big—
Come spiega Tuttosport, Paolo Vanoli si sta godendo il rientro a pieno regime di diversi giocatori chiave. Uno è Dodo, autore di un super gol allo Zini e mandato un messaggio chiaro. Bene anche Gudmundsson, mentre Gosens sta ritrovando quella brillantezza che ne ha esaltato le caratteristiche. E poi c'è Kean, che potrebbe tornare in campo proprio in Conference per poi giocarsi le chance azzurre. Stamattina la partenza per la Polonia e domani alle 18.45 si ripartirà dal 2-1 del Franchi.
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