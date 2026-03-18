Dopo il successo di Cremona, la Fiorentina non ha avuto tempo per festeggiare ed è subito tornata a concentrarsi sull’impegno europeo contro il Rakow. Con una classifica di campionato più tranquilla e quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, la Conference League assume ora un valore diverso: non più un peso, ma un’opportunità per proseguire il cammino e puntare ai quarti di finale, dove potrebbe affrontare la vincente tra AEK Larnaca e Crystal Palace.
La Nazione
Nazione sulla Conference: “Ostacolo? No, occasione. Ora l’Europa ingolosisce”
Dal punto di vista della formazione, Vanoli dovrebbe optare per un leggero turnover, anche se le indicazioni emerse dall’allenamento sono state limitate. Moise Kean è tornato a disposizione e potrebbe trovare spazio a partita in corso, in vista di un suo impiego da titolare contro l’Inter. Resta invece fuori Gosens, alle prese con un trauma toracico, ma le sue condizioni non preoccupano particolarmente e il rientro è atteso a breve.
La squadra svolgerà la rifinitura al Viola Park prima di partire per Sosnowiec, dove si giocherà la sfida in un clima caldo sugli spalti: lo stadio sarà tutto esaurito, con grande partecipazione dei tifosi del Rakow, pronti a un lungo viaggio per sostenere la squadra. Anche la Fiorentina avrà il supporto di oltre 400 tifosi al seguito, in una trasferta che si preannuncia meno rigida dal punto di vista climatico rispetto alla precedente in Polonia. Lo scrive la Nazione.
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