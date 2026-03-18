Nazione sulla Conference: “Ostacolo? No, occasione. Ora l’Europa ingolosisce”

Dopo il successo di Cremona, la Fiorentina non ha avuto tempo per festeggiare ed è subito tornata a concentrarsi sull’impegno europeo contro il Rakow. Con una classifica di campionato più tranquilla e quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, la Conference League assume ora un valore diverso: non più un peso, ma un’opportunità per proseguire il cammino e puntare ai quarti di finale, dove potrebbe affrontare la vincente tra AEK Larnaca e Crystal Palace.