Parisi è l’uomo del momento, Repubblica: “Ripagata la spesa del 2023”

Fabiano Parisi ha trovato una certa continuità e sta prendendosi la Fiorentina. Ha ribaltato le gerarchie e oggi è molto prezioso.

Redazione VN 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 10:40)

Fabiano Parisi sta rapidamente scalando le gerarchie per prendersi più che mai la Fiorentina. È un po' l'uomo del momento - sottolinea Repubblica - visto che rapidamente ha lasciato il ruolo di riserva avuto con Italiano, Palladino e Pioli per poi affermarsi nella gestione Vanoli. Ha completamente capovolto le sue aspettative e quel rinnovo fino al 2029 oggi sembra decisamente prezioso.

Avanti tutta — A Cremona (presenza numero 100) Parisi ha trovato il suo primo gol stagionale, ciliegina sulla torta di 15 partite da titolare su 17, subentrato solo con Genoa e Napoli. Un po' terzino, un po' attaccante aggiunto, tanto da finalmente giustificare la spesa di 10 milioni nel 2023 dall'Empoli. Oggi questo giocatore non ha solo migliorato se stesso, ma anche la squadra: 22 punti in 14 partite e 10 nelle ultime cinque valgono una media di 2 punti a gara. Adesso bisogna cercare di non cadere, a partire dalla trasferta di Rakow in Europa. Possibile che ci sia ancora bisogno del piccolo tuttofare visti i rischi di Gosens e Fortini.