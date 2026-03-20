Una partita che vale molto più di tre punti. Al Franchi, la sfida tra Fiorentina e Inter si carica di significati opposti ma ugualmente decisivi: da una parte la corsa scudetto, dall’altra la lotta per restare in Serie A.
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Fiorentina-Inter, domenica ore 20:45: dove vederla in TV e streaming
Dopo una settimana agitata tra polemiche e tensioni, l’Inter è chiamata a rispondere sul campo per provare l’allungo decisivo in vetta. I nerazzurri non possono permettersi passi falsi nello sprint finale, dove ogni dettaglio può fare la differenza.
Di fronte, però, ci sarà una Fiorentina affamata di punti. La squadra di Paolo Vanoli sa che questa è una delle tappe cruciali per avvicinare l’obiettivo salvezza il prima possibile. In un Franchi che si preannuncia caldo (verso il record di tifosi), i viola cercheranno l’impresa per cambiare inerzia alla stagione.
Dove vedere Fiorentina-Inter—
|Domenica 22 marzo, ore 20:45
|Stadio A.Franchi, Firenze
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Pardo-Ambrosini
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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