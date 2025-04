METEO VIOLA – Che tempo al Franchi per Fiorentina-Parma

Diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata odierna a Firenze, in particolare dalle 14 alle 17. Dopo un sabato soleggiato arriva la perturbazione che porterà piogge per gran parte della settimana. Per gli spettatori di Fiorentina-Parma sarà obbligatorio portare qualcosa di impermeabile visto che le previsioni al momento danno una probabilità di pioggia del 80% con intensità moderata.