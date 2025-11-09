Genoa-Fiorentina analizzata dal computer

Genoa-Fiorentina è stata una partita ricca di colpi di scena e di errori da entrambe squadre.Contrariamente al solito la squadra viola ha giocato un secondo tempo tentando di imporre il proprio gioco per calare solo nella fase finale. il Genoa invece è stato più attivo a cavallo tra il primo e secondo tempo. Il grafico con l'analisi computerizzata di Sofascore ci dice questo con l'intensità del Genoa che è stata superiore (le canne d'organo più alte) di quella della Fiorentina