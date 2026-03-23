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Guarda che si rivede: Torreira è a Firenze, e non dimentica la Fiorentina

lucas torriera
Lucas Torreira non dimentica il suo legame con Firenze e la Fiorentina
Redazione VN

Lucas Torreira è uno degli ex più amati dai tifosi viola negli ultimi anni. Anche al Galatasaray è diventato un leader, ed il club turco gli offre una vetrina come la Champions. Torreira a Firenze aveva instaurato un gran legame con la città, e proprio in questi giorni è in riva all'Arno. Il centrocampista è passato anche a trovare un Viola Store, come immortalato dal profilo del negozio:

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