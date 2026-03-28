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Gelli: “Sognavo di giocare in A con la Fiorentina. Ora penso al Frosinone”

Jacopo Gelli, Frosinone
Le parole del difensore Jacopo Gelli in merito al suo futuro
Redazione VN

Jacopo Gelli, difensore del Frosinone cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Tuttofrosinone.com. Queste le sue parole:

Dal punto di vista fisico-atletico le esperienze in Serie C mi hanno aiutato. Ho notato che per l’intensità che mettiamo nel gioco la richiesta a livello atletico è molto alta. Quindi probabilmente a quei tempi, anche per diversi problemi fisici, non sarei stato pronto. Ti dico che quest’anno, con gli allenamenti che abbiamo fatto e tutto il resto, il livello si è alzato tantissimo. Sono contento del percorso che ho fatto e di essere arrivato qui.

Il sogno

—  

Il punto di arrivo, il mio obiettivo è quello che sogno da quando sono bambino: arrivare in Serie A. Da bambino sono cresciuto a Firenze, quindi ovviamente il mio sogno era giocare per la Fiorentina. Però ora che sono qui non può che essere il Frosinone.

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