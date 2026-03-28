Jacopo Gelli, difensore del Frosinone cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Tuttofrosinone.com. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS altri campionati Gelli: “Sognavo di giocare in A con la Fiorentina. Ora penso al Frosinone”
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Gelli: “Sognavo di giocare in A con la Fiorentina. Ora penso al Frosinone”
Le parole del difensore Jacopo Gelli in merito al suo futuro
Dal punto di vista fisico-atletico le esperienze in Serie C mi hanno aiutato. Ho notato che per l’intensità che mettiamo nel gioco la richiesta a livello atletico è molto alta. Quindi probabilmente a quei tempi, anche per diversi problemi fisici, non sarei stato pronto. Ti dico che quest’anno, con gli allenamenti che abbiamo fatto e tutto il resto, il livello si è alzato tantissimo. Sono contento del percorso che ho fatto e di essere arrivato qui.
Il sogno—
Il punto di arrivo, il mio obiettivo è quello che sogno da quando sono bambino: arrivare in Serie A. Da bambino sono cresciuto a Firenze, quindi ovviamente il mio sogno era giocare per la Fiorentina. Però ora che sono qui non può che essere il Frosinone.
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