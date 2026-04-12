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Nazione: “Vanoli in emergenza pensa a un cambio modulo. Il nuovo assetto”

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La Fiorentina potrebbe cambiare modulo
Redazione VN

Paolo Vanoli arriva alla sfida contro la Lazio con diversi problemi di formazione tra infortuni e squalifiche, che complicano le scelte dell’undici titolare della Fiorentina.

Le assenze di Fagioli e Gudmundsson obbligano il tecnico a soluzioni forzate, con Ndour destinato a giocare in cabina di regia e Fazzini pronto ad agire sulla corsia sinistra, ruolo già ricoperto in più occasioni in Conference League.

Non è però escluso un cambio di modulo, con un possibile 4-4-2 che vedrebbe la convivenza tra Balbo e Gosens sulla fascia mancina, soluzione già sperimentata a Verona. Resta questo il principale dubbio tattico, mentre per il resto Vanoli dovrebbe affidarsi ai giocatori più utilizzati di recente. Lo scrive la Nazione.

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