CorSport: “De Gea-Motta, la sfida nella sfida di Fiorentina-Lazio”

De Gea e Motta, che sfida

Redazione VN 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 10:40)

A Firenze va in scena anche una sfida nella sfida tra David De Gea ed Edoardo Motta, due portieri agli antipodi per età, esperienza e percorso. Da una parte lo spagnolo, 35 anni, leader della Fiorentina e protagonista di una carriera ai massimi livelli internazionali; dall’altra il giovane portiere della Lazio, 21 anni, arrivato in Serie A senza passaggi intermedi e subito chiamato a reggere una responsabilità improvvisa.

Nonostante le differenze, i numeri recenti li avvicinano sorprendentemente: dalla 28ª giornata sono tra i migliori portieri del campionato per percentuale di parate, con De Gea all’87% e Motta all’86%. Anche per gol subiti e rendimento complessivo entrambe le squadre hanno beneficiato delle loro prestazioni, restando imbattute nelle ultime quattro giornate e raccogliendo punti importanti in chiave classifica.

Motta si è già distinto con interventi decisivi e parate pesanti, dimostrando personalità e continuità, mentre De Gea continua a essere un punto di riferimento assoluto, capace anche di richiamare i compagni dopo la sconfitta europea. La sfida di domani non sarà quindi solo tra Fiorentina e Lazio, ma anche tra esperienza consolidata e talento emergente, in un confronto dal forte valore simbolico oltre che tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.