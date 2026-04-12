Vanoli in emergenza, così come Sarri: tutte le assenze in casa Lazio

Il Corriere dello Sport sulla Lazio

Redazione VN 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 10:56)

La Lazio arriva alla trasferta di Firenze in piena emergenza, con un’altra ondata di infortuni che complica i piani di Sarri. Maldini e Marusic si aggiungono alla lista degli indisponibili: il primo è fermo per un’infiammazione al tendine rotuleo e sarà rivalutato in vista del Napoli, il secondo rischia uno stiramento muscolare e potrebbe saltare anche la gara di Bergamo. Un quadro che conferma una stagione segnata da continui stop e problemi fisici.

Le assenze costringono il tecnico a ridisegnare la squadra: dentro Dia per Maldini e Lazzari per Marusic, con nuove soluzioni anche a centrocampo e in attacco. Sarri valuta un tridente inedito con Isaksen, Dia e Noslin, mentre a centrocampo resta il dubbio tra Basic e Dele-Bashiru. La formazione prevista riflette ancora una volta l’emergenza, con diversi giocatori adattati e una rosa ridotta all’osso.

Sul piano generale, Sarri è costretto a fare i conti con una gestione sempre più complicata tra campionato e Coppa, con un calendario fitto e pochi margini di manovra. Il tecnico deve ruotare continuamente la squadra, cercando di salvare energie e risultati, mentre la stagione sembra ormai indirizzata soprattutto sulla Coppa come obiettivo principale. A Firenze, dunque, la Lazio arriva con molte incognite e con l’ennesima formazione diversa dell’anno. Lo riporta il Corriere dello Sport.