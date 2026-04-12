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FOTO – Kean si scontra con un noto youtuber: “Tu parli un po’ troppo…”

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"Fra vediamoci e la chiudiamo lì. Io sono di poche parole". Kean litiga duramente con un noto youtuber
Redazione VN

Moise Kean è finito al centro di un caos social. Una lite con "Il Pengwin", noto youtuber che si occupa di commentare eventi calcistici di ogni tipo.

Quest'ultimo, dopo l'uscita dell'Italia dai Mondiali, ha attaccato duramente tutto il comparto calciatori. Questo suo atteggiamento, non sembra essere stato digerito da Moise Kean che in privato gli ha risposto con toni tutt'altro che sereni.

Qui la foto della conversazione, pubblicata dal noto streamer sul proprio Instagram:

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