Arrivano parzialmente buone notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda la gara di domenica, all'Allianz Stadium, contro la Juventus. Paolo Vanoli recupera Albert Gudmundsson per la gara, dopo alcuni acciacchi fisici avuti negli ultimi giorni.
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Dal VP: recuperato Gudmundsson. Le ultime su Moise Kean
Le ultime notizie dal Viola Park in vista della gara della Fiorentina contro la Juventus a Torino: come sta Moise Kean
Sul fronte Moise Kean, invece, sarà difficile rivederlo in campo contro la sua ex squadra. Il calciatore sta proseguendo il suo lavoro a parte, senza dare segni di un possibile rientro.
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