Malen quanto Piccoli: riscatto allo stesso prezzo pagato dalla Fiorentina al Cagliari

Stessa formula, rendimento opposto. Il confronto tra Donyell Malen e Roberto Piccoli inevitabilmente accende il dibattito anche in casa Fiorentina. Perché il centravanti oggi riscattato ufficialmente dalla Roma è stato acquistato praticamente con le stesse condizioni economiche con cui la società viola aveva deciso di puntare su Piccoli appena un anno fa. Ma il campo, almeno fin qui, ha raccontato due storie completamente diverse.