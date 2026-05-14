Quando si gioca Juventus-Fiorentina? C’è ancora incertezza

Non c'è ancora certezza sulla data e l'orario di Juventus-Fiorentina e la speranza è che oggi pomeriggio arrivi una decisione definitiva. La storia ormai è nota: la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 37° giornata mettendo in programma la partita dello Stadium domenica alle 12:30 in contemporanea con le altre partite che interessano la corsa alla Champions. Tra queste il derby Roma-Lazio che, però, è finito al centro di un caso tra la stessa Serie A e il prefetto della Capitale che per "motivi di ordine pubblico" ha disposto lo spostamento della partita a lunedì ore 20:45 per evitare la sovrapposizione di eventi con la finale degli Internazionali di tennis, che si gioca domenica sera al Foro Italico, a poche centinaia di metri dallo stadio Olimpico.

La Lega Calcio ha provato ad opporsi e ha proposto di anticipare le partite alle ore 12 di domenica, ma inutilmente. E così è stato presentato un ricorso al Tar che dovrà esprimersi nelle prossime ore sul derby e, di conseguenza, su Juventus-Fiorentina (oltre che su Como-Parma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli) visto che il regolamento della Serie A prevede la contemporaneità nelle ultime due giornate tra dirette concorrenti per uno stesso obiettivo. Una situazione imbarazzante. Appena ci sarà l'ufficialità, saremo pronti ad aggiornarvi.