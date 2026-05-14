Commisso: “Voglio onorare mio padre e aiutare la Fiorentina a crescere”

Giuseppe B. Commisso, nel giorno del suo compleanno, ha pubblicato un messaggio su instagram facendo una riflessione sulla sua vita e sulle responsabilità assunte dopo la morte del padre Rocco. Qui sotto alcuni passaggi della lettera social, mentre sul profilo della Fiorentina la notizia del compleanno è diventata bersaglio di molte critiche all'indirizzo dello stesso presidente.