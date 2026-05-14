Giuseppe B. Commisso, nel giorno del suo compleanno, ha pubblicato un messaggio su instagram facendo una riflessione sulla sua vita e sulle responsabilità assunte dopo la morte del padre Rocco. Qui sotto alcuni passaggi della lettera social, mentre sul profilo della Fiorentina la notizia del compleanno è diventata bersaglio di molte critiche all'indirizzo dello stesso presidente.
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Commisso: “Voglio onorare mio padre e aiutare la Fiorentina a crescere”
La lettera social di Giuseppe Commisso nel giorno del suo compleanno: "Mi sento grato. Mediacom e ACF Fiorentina significano molto per me"
Oggi, nel giorno del mio compleanno, mi sento grato per il dono della vita, della famiglia, della salute e dello scopo. Penso prima a mio padre, che continua a ispirarmi ogni giorno. Il suo amore, la sua forza, la sua etica di lavoro, il suo coraggio e la sua fede rimangono con me in tutto ciò che faccio. Mi manca profondamente, ma porto avanti il suo esempio con orgoglio e responsabilità. Sono anche molto grato per mia madre (...) Sono grato anche per la famiglia Mediacom e per la famiglia ACF Fiorentina. Entrambe significano molto per me, e mi sento benedetto per poter continuare a lavorare con tante persone dedicate che si preoccupano profondamente di ciò che stiamo costruendo insieme. (...) Mentre guardo avanti, sono ispirato a onorare l'eredità di mio padre, a sostenere mia madre e la mia famiglia, e a aiutare entrambe le famiglie Mediacom e ACF Fiorentina a continuare a crescere più forti, a procedere con scopo e a costruire un futuro ancora migliore.
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