Nel giorno del compleanno di Giuseppe Commisso, la Fiorentina ha pubblicato un messaggio di auguri attraverso i propri canali ufficiali. Un gesto di celebrazione che, però, ha generato una reazione contrastante da parte della tifoseria viola sui social.
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Fiorentina, auguri a Commisso ma sui social esplode il malcontento
Il club celebra il compleanno del presidente Commisso, ma sotto il post arrivano commenti dei tifosi che chiedono la cessione della società.
Sotto il post del club, infatti, sono comparsi numerosi commenti critici. Tra i messaggi lasciati dai tifosi si leggono frasi come "Il prossimo festeggialo altrove", "Speravo che fosse il comunicato di cessione", “Vendi!”, e “Facci un regalo, vendi”, e tante altre dello stesso tenore. Mentre qualcuno si raccomanda di "spendere" nel prossimo mercato. Espressioni che fotografano il clima di malcontento diffuso dopo una stagione complicata.
Un segnale evidente del rapporto non semplice tra una parte della tifoseria e la proprietà, con le piattaforme social che diventano ancora una volta lo spazio privilegiato per esprimere insoddisfazione e richieste di cambiamento.
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