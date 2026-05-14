Fiorentina, auguri a Commisso ma sui social esplode il malcontento

Nel giorno del compleanno di Giuseppe Commisso , la Fiorentina ha pubblicato un messaggio di auguri attraverso i propri canali ufficiali. Un gesto di celebrazione che, però, ha generato una reazione contrastante da parte della tifoseria viola sui social.

Sotto il post del club, infatti, sono comparsi numerosi commenti critici. Tra i messaggi lasciati dai tifosi si leggono frasi come "Il prossimo festeggialo altrove", "Speravo che fosse il comunicato di cessione", “Vendi!”, e “Facci un regalo, vendi”, e tante altre dello stesso tenore. Mentre qualcuno si raccomanda di "spendere" nel prossimo mercato. Espressioni che fotografano il clima di malcontento diffuso dopo una stagione complicata.