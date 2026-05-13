VN – Kean aumenta i carichi: vuole esserci contro la Juventus

L'obiettivo di Moise Kean è quello di essere a diposizione per la sfida con la Juventus. Nella sessione di allenamento odierna, l'attaccante viola ha iniziato il lavoro con il resto del gruppo, partecipando alla fase di riscaldamento insieme ai compagni. Successivamente, però, il giocatore ha proseguito l’allenamento svolgendo il consueto programma personalizzato che sta seguendo ormai da tempo.