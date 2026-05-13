L'obiettivo di Moise Kean è quello di essere a diposizione per la sfida con la Juventus. Nella sessione di allenamento odierna, l'attaccante viola ha iniziato il lavoro con il resto del gruppo, partecipando alla fase di riscaldamento insieme ai compagni. Successivamente, però, il giocatore ha proseguito l’allenamento svolgendo il consueto programma personalizzato che sta seguendo ormai da tempo.
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VN – Kean aumenta i carichi: vuole esserci contro la Juventus
Le ultime sulle condizioni di Moise Kean. L'attaccante viola aumenta i carichi, vuole esserci contro la Juventus
L’attaccante viola sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile. La priorità è provare a rientrare tra i convocati per la sfida contro la sua ex squadra, la Juventus, in programma all’Allianz Stadium. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno per capire se Moise Kean sarà in condizione per poter partire con il resto della squadra.
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