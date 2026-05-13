Giovanni Malagò ha ufficialmente depositato la propria candidatura alla presidenza della FIGC. La documentazione è stata presentata tramite un delegato, mentre Giancarlo Abete ha consegnato personalmente la sua candidatura.
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FIGC, candidature depositate: Malagò supera il 50% in attesa della Lega Pro
Malagò deposita la candidatura alla presidenza FIGC e supera il 50% dei consensi. Abete, nonostante ciò, si dichiara sereno e fiducioso
Adesso la Federcalcio avrà tempo fino al 22 maggio per ufficializzare l’accettazione delle candidature presentate, mentre le elezioni sono in programma il prossimo 22 giugno.
Malagò, intanto, continua a rafforzare il proprio consenso. Dopo aver già incassato il sostegno della Lega Serie A, dell’Assocalciatori e dell’Associazione Allenatori, nella serata di ieri è arrivato anche l’appoggio della Lega Serie B, superando così la soglia del 50% dei consensi.
Resta ancora da sciogliere la posizione della Lega Pro guidata da Matteo Marani, che prima di esporsi vuole approfondire i programmi dei candidati, con particolare attenzione alla valorizzazione della cosiddetta “riforma Zola”.
Le parole di Abete—
Con la presentazione delle candidature si inizia a discutere realmente dei problemi e questo è un aspetto positivo. Sono espressione di una continuità significativa all'interno del mondo della federazione che non è basata su poteri forti, lavoro sui contenuti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Sono sereno e fiducioso.
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