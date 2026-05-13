Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie FIGC, candidature depositate: Malagò supera il 50% in attesa della Lega Pro

news viola

FIGC, candidature depositate: Malagò supera il 50% in attesa della Lega Pro

FIGC, candidature depositate: Malagò supera il 50% in attesa della Lega Pro - immagine 1
Malagò deposita la candidatura alla presidenza FIGC e supera il 50% dei consensi. Abete, nonostante ciò, si dichiara sereno e fiducioso
Redazione VN

Giovanni Malagò ha ufficialmente depositato la propria candidatura alla presidenza della FIGC. La documentazione è stata presentata tramite un delegato, mentre Giancarlo Abete ha consegnato personalmente la sua candidatura.

Adesso la Federcalcio avrà tempo fino al 22 maggio per ufficializzare l’accettazione delle candidature presentate, mentre le elezioni sono in programma il prossimo 22 giugno.

Malagò, intanto, continua a rafforzare il proprio consenso. Dopo aver già incassato il sostegno della Lega Serie A, dell’Assocalciatori e dell’Associazione Allenatori, nella serata di ieri è arrivato anche l’appoggio della Lega Serie B, superando così la soglia del 50% dei consensi.

Resta ancora da sciogliere la posizione della Lega Pro guidata da Matteo Marani, che prima di esporsi vuole approfondire i programmi dei candidati, con particolare attenzione alla valorizzazione della cosiddetta “riforma Zola”.

Le parole di Abete

—  

Con la presentazione delle candidature si inizia a discutere realmente dei problemi e questo è un aspetto positivo. Sono espressione di una continuità significativa all'interno del mondo della federazione che non è basata su poteri forti, lavoro sui contenuti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Sono sereno e fiducioso.

Leggi anche
Sarri è sulla lista viola, ma L’Atalanta punta al duo con Giuntoli
Caos 37ª giornata: Roma-Lazio (e quindi la Fiorentina) di nuovo a domenica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA