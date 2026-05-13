FIGC, candidature depositate: Malagò supera il 50% in attesa della Lega Pro

Malagò deposita la candidatura alla presidenza FIGC e supera il 50% dei consensi. Abete, nonostante ciò, si dichiara sereno e fiducioso

Giovanni Malagò ha ufficialmente depositato la propria candidatura alla presidenza della FIGC. La documentazione è stata presentata tramite un delegato, mentre Giancarlo Abete ha consegnato personalmente la sua candidatura.