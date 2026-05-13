Novità importanti sul caos legato alla 37ª giornata di Serie A e, di conseguenza, anche su Juventus-Fiorentina per la contemporaneità richiesta dalle gare che valgono gli stessi obiettivi, in questo caso la Champions per giallorossi e bianconeri. Come riportato da Sky Sport, Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando per anticipare il derby tra Roma e Lazio a domenica 17 maggio alle ore 12:00.
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Caos 37ª giornata: Roma-Lazio (e quindi la Fiorentina) di nuovo a domenica?
Parallelamente, sarebbe stata inoltrata una richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel per posticipare alle 17:30 la finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia, così da evitare la sovrapposizione tra i due eventi nella Capitale.
Una soluzione che potrebbe rappresentare un punto d’incontro dopo le forti tensioni degli ultimi giorni tra Lega Serie A e Prefettura, nate in seguito alla decisione di rinviare Roma-Lazio a lunedì sera, scelta che aveva comportato anche lo slittamento di altre quattro gare, tra cui Juventus-Fiorentina.
Al momento non esiste ancora alcuna ufficialità, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi decisivi. La sensazione è che il dossier sia ormai entrato nella fase conclusiva.
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