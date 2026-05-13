Caos 37ª giornata: Roma-Lazio (e quindi la Fiorentina) di nuovo a domenica?

Novità importanti sul caos legato alla 37ª giornata di Serie A e, di conseguenza, anche su Juventus-Fiorentina per la contemporaneità richiesta dalle gare che valgono gli stessi obiettivi, in questo caso la Champions per giallorossi e bianconeri. Come riportato da Sky Sport, Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando per anticipare il derby tra Roma e Lazio a domenica 17 maggio alle ore 12:00.