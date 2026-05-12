La Lega Serie A ha duramente contestato la decisione della Prefettura di rinviare il derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45, scelta che ha comportato anche lo spostamento di altre quattro partite della 37ª giornata.
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Caos derby, la Lega attacca la Prefettura: “Danneggiati 300mila tifosi”
Nel lungo comunicato ufficiale, la Lega sottolinea come il principio della contemporaneità delle ultime giornate sia “il caposaldo” della regolarità del campionato e accusa il provvedimento prefettizio di creare pesanti conseguenze organizzative: “Il differimento della gara Roma-Lazio determina inevitabilmente il differimento di altre quattro gare, che movimentano realisticamente 300.000 tifosi i quali patiranno le intuibili conseguenze logistiche ed economiche di questa decisione”.
La Lega critica anche le motivazioni legate agli Internazionali d’Italia, ricordando che in passato eventi calcistici e tennistici si sono svolti contemporaneamente senza problemi: “Questo problema non era mai emerso in occasione delle diverse gare di campionato e Coppa Italia giocate negli anni durante gli Internazionali di tennis”.
Molto duro anche il passaggio finale contro Prefetture e Questure: “Questa tendenza interventista delle Prefetture e delle Questure, che modificano i calendari delle partite a proprio piacimento, rappresenta un precedente estremamente pericoloso per la credibilità del sistema italiano”.
Infine la Lega Serie A invita le autorità “a revocare il provvedimento di rinvio” e minaccia di intervenire “in ogni opportuna sede” per difendere la regolarità della competizione e gli interessi del calcio italiano.
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