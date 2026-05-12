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Caos derby, la Lega attacca la Prefettura: “Danneggiati 300mila tifosi”

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Gli ultimi sviluppi del caos riguardante il calendario della 37esima di Serie A che vede coinvolta anche la Fiorentina
Redazione VN

La Lega Serie A ha duramente contestato la decisione della Prefettura di rinviare il derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45, scelta che ha comportato anche lo spostamento di altre quattro partite della 37ª giornata.

Nel lungo comunicato ufficiale, la Lega sottolinea come il principio della contemporaneità delle ultime giornate sia “il caposaldo” della regolarità del campionato e accusa il provvedimento prefettizio di creare pesanti conseguenze organizzative: “Il differimento della gara Roma-Lazio determina inevitabilmente il differimento di altre quattro gare, che movimentano realisticamente 300.000 tifosi i quali patiranno le intuibili conseguenze logistiche ed economiche di questa decisione”.

La Lega critica anche le motivazioni legate agli Internazionali d’Italia, ricordando che in passato eventi calcistici e tennistici si sono svolti contemporaneamente senza problemi: “Questo problema non era mai emerso in occasione delle diverse gare di campionato e Coppa Italia giocate negli anni durante gli Internazionali di tennis”.

Molto duro anche il passaggio finale contro Prefetture e Questure: “Questa tendenza interventista delle Prefetture e delle Questure, che modificano i calendari delle partite a proprio piacimento, rappresenta un precedente estremamente pericoloso per la credibilità del sistema italiano”.

Infine la Lega Serie A invita le autorità “a revocare il provvedimento di rinvio” e minaccia di intervenire “in ogni opportuna sede” per difendere la regolarità della competizione e gli interessi del calcio italiano.

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