Sarri è sulla lista viola, ma L’Atalanta punta al duo con Giuntoli

Sarri resta il sogno dei tifosi viola, ma l’Atalanta pensa al tecnico toscano per aprire un nuovo ciclo tattico.

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 16:07)

Il grande interrogativo che accompagna il finale di stagione della Fiorentina riguarda il futuro della panchina viola. Archiviato l’obiettivo salvezza, la dirigenza gigliata — con Fabio Paratici in prima linea — dovrà iniziare a programmare la prossima stagione partendo proprio dalla scelta del nuovo allenatore.

Il casting è già iniziato. C’è chi ipotizza una riconferma di Vanoli, chi spinge per un profilo emergente come Grosso e chi guarda addirittura all’estero facendo il nome di Iraola. Poi c’è lui: Maurizio Sarri, da anni autentico sogno proibito del tifo viola.

E proprio il tecnico toscano, il cui ciclo alla Lazio sembra ormai vicino ai titoli di coda, sarebbe finito anche nel mirino di altri club italiani. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Sarri sarebbe infatti tra i candidati per la panchina dell’Atalanta.

Una concorrenza da non sottovalutare per la Fiorentina che, secondo quanto riportato, avrebbe inserito il tecnico toscano nella lista dei candidati vista l'intenzione di proseguire col 4-3-3. Sullo sfondo resta anche il Napoli, che potrebbe tornare su Sarri in caso di separazione da Antonio Conte, ma soprattutto l’Atalanta sembra pronta ad aprire un nuovo ciclo. I bergamaschi, infatti, potrebbero affidare il ruolo di direttore sportivo a Cristiano Giuntoli, dirigente che con Sarri ha condiviso anni importanti a Napoli. Inoltre, la volontà del club sarebbe quella di avviare una svolta anche dal punto di vista tattico: dopo anni di difesa a tre, il profilo di Sarri potrebbe rappresentare l’uomo ideale per inaugurare una nuova era.