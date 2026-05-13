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Polverosi e le voci su Paratici: “Se va fa una figuraccia. Una cosa è fondamentale”

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Il giornalista ALberto Polverosi parla del momento della Fiorentina e delle voci che stanno riguardando Paratici
Redazione VN

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato della Fiorentina e delle voci che vorrebbero Paratici lontano da Firenze:

 Se va via fa una brutta figura. Ma sappiamo benissimo che oggi i contratti sono fatti per essere stracciati. A me non interessa mai chi va via, mi interessa chi arriva. Quello è fondamentale. Se al suo posto arriva uno più bravo io sono felicissimo. Questo l'ho sempre pensato per qualcunque ruolo.

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