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Pellegatti: “Paratici al Milan? Pare che con Ferrari non ci sia grande sintonia”

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Carlo Pellegatti, giornalista vicino al Milan, ha parlato ad AuraSport della possibilità di vedere Fabio Paratici al Milan. Ecco le sue parole
Redazione VN

Carlo Pellegatti, giornalista vicino al Milan, ha parlato ad AuraSport della possibilità di vedere Fabio Paratici al Milan. Ecco le sue parole:

“La situazione in casa Fiorentina, al momento, sembra piuttosto chiara: Grosso appare tra i candidati con maggiori possibilità per la panchina viola. Guardo Toni, che era qui in studio con lui, perché lo conosce molto bene. Appena ho fatto il suo nome ha avuto un’espressione che sembrava dire: ‘Finirà sicuramente alla Fiorentina'. Leggo di un interesse da parte del Milan. Non so però chi, all’interno del club rossonero, potrebbe spingere per il suo arrivo. Il dubbio riguarda soprattutto il rapporto con Ferrari: personalmente non lo conosco, ma pare che tra i due non ci sia grande sintonia

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