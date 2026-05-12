L’ex collaboratore di Farioli: “Ecco quali squadre in A se lo possono permettere”

E proprio di Farioli ha parlato Vitaliano Bonuccelli, tecnico che ha lavorato ai tempi della Fortis Juventus con l'attuale allenatore del Porto

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 17:20)

Francesco Farioli, allenatore del Porto, è stato uno dei profili sondati da Fabio Paratici per il futuro della panchina viola, ricevendo però una risposta negativa. Adesso, l'ex Nizza, è considerato uno dei migliori profili in circolazione del panorama allenatori in Europa.

Farioli — E proprio di Farioli ha parlato Vitaliano Bonuccelli, tecnico che ha lavorato ai tempi della Fortis Juventus con l'attuale allenatore del Porto. Ecco le sue parole a TMW:

Chi lo conosce —

Quante società, realisticamente, possono permettersi di acquistarlo dalla Fiorentina? Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma: il livello è quello. Con il Porto ha già conquistato un campionato, quindi oggi è difficile capire quali possano essere le sue ambizioni future. In Italia Farioli è sottovalutato? Come spesso accade nel nostro calcio con i giovani, e lo stesso discorso vale anche per gli allenatori.