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L’ex collaboratore di Farioli: “Ecco quali squadre in A se lo possono permettere”

L’ex collaboratore di Farioli: “Ecco quali squadre in A se lo possono permettere” - immagine 1
E proprio di Farioli ha parlato Vitaliano Bonuccelli, tecnico che ha lavorato ai tempi della Fortis Juventus con l'attuale allenatore del Porto
Redazione VN

Francesco Farioli, allenatore del Porto, è stato uno dei profili sondati da Fabio Paratici per il futuro della panchina viola, ricevendo però una risposta negativa. Adesso, l'ex Nizza, è considerato uno dei migliori profili in circolazione del panorama allenatori in Europa.

Farioli

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E proprio di Farioli ha parlato Vitaliano Bonuccelli, tecnico che ha lavorato ai tempi della Fortis Juventus con l'attuale allenatore del Porto. Ecco le sue parole a TMW:

Chi lo conosce

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Quante società, realisticamente, possono permettersi di acquistarlo dalla Fiorentina? Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma: il livello è quello. Con il Porto ha già conquistato un campionato, quindi oggi è difficile capire quali possano essere le sue ambizioni future. In Italia Farioli è sottovalutato? Come spesso accade nel nostro calcio con i giovani, e lo stesso discorso vale anche per gli allenatori.

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