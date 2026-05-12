Brovarone: “Vanoli presto saprà. Sarri? Credo che il momento sia passato”

Le voci attorno a Fabio Paratici continuano a far discutere l’ambiente viola e anche Bernardo Brovarone, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno

Matteo Torniai Redattore 12 maggio - 20:03

Bernardo Brovarone ha commentato il momento di incertezza che ruota attorno alla Fiorentina tra futuro societario, credibilità del club e possibili scenari per la panchina.

Brovarone ha innanzitutto invitato alla calma sul fronte Paratici, pur ammettendo che le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane non possono essere ignorate: “È arrivato con un contratto mai sentito nella mia vita per un direttore sportivo, con una responsabilità di lunghissima durata e con un’idea di rifondazione molto precisa”.

Secondo l’opinionista, però, il tema vero è la percezione di debolezza che la Fiorentina continua a trasmettere all’esterno: “Il mercato dei dirigenti di solito è nascosto, quest’anno invece è tutto manifesto. E le notizie arrivano da realtà importanti come Sport Mediaset e Gianluca Di Marzio. Il problema è che oggi il calcio italiano percepisce la Fiorentina come un club debole”.

Brovarone usa parole molto dure per descrivere questa sensazione: “A Firenze succedono cose che altrove nessuno concederebbe. Qui sembra che tutti siano invitati al party. Giocatori, dirigenti, allenatori: chiunque pensa di poter venire a fare la rapina alla Fiorentina”.

Per il commentatore radiofonico, il nodo centrale riguarda soprattutto la struttura societaria e la sua solidità: “La parte societaria non dà quella sensazione di spessore granitico che servirebbe”.

Da qui la riflessione su quanto il club viola abbia perso peso e autorevolezza nel corso degli anni: “Ci hanno messo l’autostima sotto i piedi. Oggi se chiama la Fiorentina chiunque ascolta, ma vuole prima capire quali siano le reali intenzioni della società”.

Nonostante ciò, Brovarone si dice comunque relativamente tranquillo sulla posizione di Paratici: “Ha grande ambizione e sente forte la responsabilità del progetto. Però bisogna capire chi realmente abbia spazio decisionale e chi possa sedersi davvero al tavolo delle scelte. Quel che so è che a breve, questione di giorni, Vanoli saprà la decisione sul suo futuro”.

Nel corso dell’intervento si è parlato anche del futuro della panchina viola. Su Maurizio Sarri, nome accostato più volte alla Fiorentina, Brovarone ha espresso qualche dubbio: “Mi sta salendo la sensazione che il suo percorso stia andando a scemare. Forse qualche anno fa era il momento giusto per prenderlo, oggi inizio ad avere delle perplessità”.

Più netta invece la valutazione su José Mourinho: “Per me non andrà al Real Madrid”.

Infine uno sguardo al campo, con una previsione sulla prossima sfida contro la Juventus: “La Fiorentina può tranquillamente essere la sorpresa della giornata”.