Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Tariq Lamptey ha salutato la Fiorentina dopo la decisione consensuale di non proseguire il rapporto contrattuale.
news viola
Lamptey: “Ero entusiasta di giocare al Franchi ma non ne ho avuto l’opportunità”
L’esterno ghanese ha espresso tutto il proprio rammarico per non essere riuscito a lasciare il segno in maglia viola: “Ero davvero entusiasta di giocare al Franchi, di indossare questa maglia, di aiutare la squadra in campo e di regalare ai tifosi qualcosa per cui esultare. Questo era il mio obiettivo, ma non ho avuto l’opportunità di farlo”.
Lamptey ha comunque voluto ringraziare l’ambiente viola per l’esperienza vissuta a Firenze: “Sono comunque grato per questa esperienza e per aver conosciuto tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio periodo a Firenze”.
Nel messaggio non sono mancati i ringraziamenti alla società e ai tifosi: “Voglio ringraziare la Fiorentina, il Presidente, tutti i dirigenti, i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Vorrei anche ringraziare i tifosi per il loro sostegno, anche nei momenti più difficili”.
Infine il saluto conclusivo: “Ricorderò sempre la Fiorentina con grande rispetto e auguro al club tutto il meglio possibile. Forza Viola!”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA