Lamptey: “Ero entusiasta di giocare al Franchi ma non ne ho avuto l’opportunità”

L’esterno ghanese ha espresso tutto il proprio rammarico per non essere riuscito a lasciare il segno in maglia viola: “Ero davvero entusiasta di giocare al Franchi, di indossare questa maglia, di aiutare la squadra in campo e di regalare ai tifosi qualcosa per cui esultare. Questo era il mio obiettivo, ma non ho avuto l’opportunità di farlo”.