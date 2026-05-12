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Lamptey: “Ero entusiasta di giocare al Franchi ma non ne ho avuto l’opportunità”

Tariq Lamptey
Lamptey dice addio alla Fiorentina dopo una sola presenza (contro il Como a settembre). Il suo messaggio pubblicato su Instagram
Redazione VN

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Tariq Lamptey ha salutato la Fiorentina dopo la decisione consensuale di non proseguire il rapporto contrattuale.

L’esterno ghanese ha espresso tutto il proprio rammarico per non essere riuscito a lasciare il segno in maglia viola: “Ero davvero entusiasta di giocare al Franchi, di indossare questa maglia, di aiutare la squadra in campo e di regalare ai tifosi qualcosa per cui esultare. Questo era il mio obiettivo, ma non ho avuto l’opportunità di farlo”.

Lamptey ha comunque voluto ringraziare l’ambiente viola per l’esperienza vissuta a Firenze: “Sono comunque grato per questa esperienza e per aver conosciuto tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio periodo a Firenze”.

Nel messaggio non sono mancati i ringraziamenti alla società e ai tifosi: “Voglio ringraziare la Fiorentina, il Presidente, tutti i dirigenti, i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Vorrei anche ringraziare i tifosi per il loro sostegno, anche nei momenti più difficili”.

Infine il saluto conclusivo: “Ricorderò sempre la Fiorentina con grande rispetto e auguro al club tutto il meglio possibile. Forza Viola!”.

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