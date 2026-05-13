Dopo l’assemblea tenutasi oggi a Roma prima della finale di Coppa Italia, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha illustrato ai media le possibili soluzioni per il prossimo turno di campionato, con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione con la finale del Masters 1000 di Roma.
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Simonelli: “Serie A il 17 alle 12, proposta formale. Attendiamo risposta entro sera”
Il tema riguarda in particolare il derby della Capitale e le altre quattro partite che, secondo il calendario attuale, si disputerebbero in contemporanea, tra cui anche Juventus-Fiorentina.
Simonelli ha spiegato che la Lega ha già inviato una comunicazione al Ministero dell’Interno, dichiarandosi disponibile ad anticipare l’orario di inizio delle cinque gare alle 12. L’ipotesi prevede inoltre una leggera flessibilità sugli orari, con una disponibilità a uno slittamento di circa mezz’ora per coordinarsi con gli altri eventi sportivi in programma.
L’idea è quella di guadagnare complessivamente circa un’ora di margine per agevolare il deflusso degli spettatori dagli stadi e ridurre eventuali criticità organizzative. In parallelo, la Lega ha espresso l’auspicio che anche la FITP e Sport e Salute possano valutare uno spostamento della finale del singolare degli Internazionali di Roma.
“Abbiamo fatto una proposta formale e attendiamo una risposta entro questa sera,” ha chiarito Simonelli. “In caso contrario, saremo costretti a valutare un ricorso al TAR.”
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