Simonelli: “Serie A il 17 alle 12, proposta formale. Attendiamo risposta entro sera”

Simonelli ha spiegato che la Lega ha già inviato una comunicazione al Ministero dell’Interno, dichiarandosi disponibile ad anticipare l’orario di inizio delle cinque gare alle 12. L’ipotesi prevede inoltre una leggera flessibilità sugli orari, con una disponibilità a uno slittamento di circa mezz’ora per coordinarsi con gli altri eventi sportivi in programma.

L’idea è quella di guadagnare complessivamente circa un’ora di margine per agevolare il deflusso degli spettatori dagli stadi e ridurre eventuali criticità organizzative. In parallelo, la Lega ha espresso l’auspicio che anche la FITP e Sport e Salute possano valutare uno spostamento della finale del singolare degli Internazionali di Roma.