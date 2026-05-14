Nuovo capitolo nel caos legato al derby tra Roma e Lazio e a tutte le partite che vedono coinvolte le squadre in lotta per la Champions (Juventus-Fiorentina compresa). Come riportato da Sky Sport, il Tar del Lazio ha scelto di non esprimersi immediatamente sulla vicenda, rinviando il caso all’Avvocatura dello Stato e invitando Lega Serie A e Prefettura a trovare una soluzione condivisa.
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Juventus-Fiorentina, il Tar rinvia la decisione: Lega e Prefettura cercano un accordo
Da Sky Sport ecco l'ultimo aggiornamento riguardante la sempre più complicata questione orari della 37esima giornata di Serie A
L’obiettivo è arrivare rapidamente a un’intesa definitiva su data e orario del derby capitolino e, di conseguenza, anche sulle altre quattro partite coinvolte dal tema della contemporaneità della 37ª giornata di Serie A.
Le parti sono già al lavoro per raggiungere un accordo entro poche ore, con una decisione attesa già nella serata di oggi.
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