Juventus-Fiorentina, il Tar rinvia la decisione: Lega e Prefettura cercano un accordo

Nuovo capitolo nel caos legato al derby tra Roma e Lazio e a tutte le partite che vedono coinvolte le squadre in lotta per la Champions (Juventus-Fiorentina compresa). Come riportato da Sky Sport, il Tar del Lazio ha scelto di non esprimersi immediatamente sulla vicenda, rinviando il caso all’Avvocatura dello Stato e invitando Lega Serie A e Prefettura a trovare una soluzione condivisa.