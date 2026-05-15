Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fagioli nominato MVP di aprile: tra i complimenti spunta anche Zaniolo

social

Fagioli nominato MVP di aprile: tra i complimenti spunta anche Zaniolo

Fagioli
Nicolò Fagioli eletto Player of the Month di aprile in casa Fiorentina. Tra i complimenti social spunta anche l'ex compagno Zaniolo
Redazione VN

Non accenna a fermarsi il buon momento di Nicolò Fagioli. Dopo un mese di aprile vissuto da assoluto trascinatore, il centrocampista della Fiorentina è stato ufficialmente premiato come "Player of the Month", il riconoscimento che la società assegna al miglior giocatore dell'ultimo periodo.

Il premio certifica la crescita esponenziale del classe 2001, ormai diventato il fulcro della manovra gigliata. Visione di gioco, qualità nello stretto e una leadership tecnica che lo rende uno dei pochissimi calciatori da cui ripartire per la prossima stagione.

Tra i primi commenti al post della premiazione, è spuntato quello di Nicolò Zaniolo, oggi all'Udinese ma rimasto in ottimi rapporti con l'ex compagno. Un botta e risposta di cuore e stima reciproca tra calciatori italiani che in questa stagione si sono presi le proprie rivincite

Leggi anche
Dal VP: recuperato Gudmundsson. Le ultime su Moise Kean
Con le notifiche di Violanews tutte le notizie sulla Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA