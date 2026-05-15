Non accenna a fermarsi il buon momento di Nicolò Fagioli. Dopo un mese di aprile vissuto da assoluto trascinatore, il centrocampista della Fiorentina è stato ufficialmente premiato come "Player of the Month", il riconoscimento che la società assegna al miglior giocatore dell'ultimo periodo.
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Fagioli nominato MVP di aprile: tra i complimenti spunta anche Zaniolo
Nicolò Fagioli eletto Player of the Month di aprile in casa Fiorentina. Tra i complimenti social spunta anche l'ex compagno Zaniolo
Il premio certifica la crescita esponenziale del classe 2001, ormai diventato il fulcro della manovra gigliata. Visione di gioco, qualità nello stretto e una leadership tecnica che lo rende uno dei pochissimi calciatori da cui ripartire per la prossima stagione.
Tra i primi commenti al post della premiazione, è spuntato quello di Nicolò Zaniolo, oggi all'Udinese ma rimasto in ottimi rapporti con l'ex compagno. Un botta e risposta di cuore e stima reciproca tra calciatori italiani che in questa stagione si sono presi le proprie rivincite
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