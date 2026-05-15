Adesso è ufficiale: si chiude definitivamente il rapporto tra la Fiorentina e Stefano Pioli . Con una nota diffusa pochi istanti fa, il club gigliato ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico emiliano e il suo staff alla società viola.

"L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti".