Adesso è ufficiale: si chiude definitivamente il rapporto tra la Fiorentina e Stefano Pioli. Con una nota diffusa pochi istanti fa, il club gigliato ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico emiliano e il suo staff alla società viola.
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UFFICIALE – Fiorentina, risolto il contratto di Pioli: il comunicato del club
Stefano Pioli non è più legato alla Fiorentina: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto. Il comunicato della società viola
Il comunicato del Club—
Nel comunicato ufficiale, la società sottolinea come la decisione sia stata presa di comune accordo:
"L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti".
La nota si chiude con i classici auguri di rito: "La Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale".
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