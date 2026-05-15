Panchina Fiorentina, parla Grosso: “Sono ambizioso. Futuro? Valuterò le opportunità”

"Sono stati due anni incredibili in una società solida. Tornare subito in alto era un sogno, ma lo abbiamo fatto con coraggio e un calcio propositivo. Mi piace schierare tanti giocatori di qualità e proporre una manovra offensiva, ma sono convinto che un allenatore debba avere idee chiare e la forza di portarle avanti anche nelle difficoltà. Bisogna saper riconoscere ciò che serve alla squadra in ogni momento".