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Panchina Fiorentina, parla Grosso: “Sono ambizioso. Futuro? Valuterò le opportunità”

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Fabio Grosso, obiettivo della Fiorentina per la panchina, parla a Sky: dal calcio offensivo al futuro tutto da scrivere
Redazione VN

Il nome di Fabio Grosso continua a restare in cima alla lista dei desideri della Fiorentina per il post-Vanoli. Il tecnico, reduce da una bella stagione con il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo modo di intendere il calcio e delle prospettive per la prossima stagione:

"Sono stati due anni incredibili in una società solida. Tornare subito in alto era un sogno, ma lo abbiamo fatto con coraggio e un calcio propositivo. Mi piace schierare tanti giocatori di qualità e proporre una manovra offensiva, ma sono convinto che un allenatore debba avere idee chiare e la forza di portarle avanti anche nelle difficoltà. Bisogna saper riconoscere ciò che serve alla squadra in ogni momento".

Messaggio alla Fiorentina? "Valuterò le proposte"

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Le dichiarazioni più interessanti arrivano però quando il discorso cade sul futuro. Sebbene Grosso professi amore per l'ambiente attuale, non nasconde il desiderio di alzare l'asticella: "Non guardo troppo lontano, scelgo le sfide in base alle sensazioni. Sono ambizioso, ma mai arrivista. Al Sassuolo sto bene, ma se dovesse arrivare un'opportunità stimolante, ci sarà modo e tempo per parlarne con la proprietà e valutare insieme il da farsi".

Un'apertura che sa di invito, in un momento in cui la Fiorentina cerca un tecnico capace di coniugare bel gioco e valorizzazione del materiale tecnico a disposizione.

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