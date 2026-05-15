Il nome di Fabio Grosso continua a restare in cima alla lista dei desideri della Fiorentina per il post-Vanoli. Il tecnico, reduce da una bella stagione con il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo modo di intendere il calcio e delle prospettive per la prossima stagione:
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Panchina Fiorentina, parla Grosso: “Sono ambizioso. Futuro? Valuterò le opportunità”
"Sono stati due anni incredibili in una società solida. Tornare subito in alto era un sogno, ma lo abbiamo fatto con coraggio e un calcio propositivo. Mi piace schierare tanti giocatori di qualità e proporre una manovra offensiva, ma sono convinto che un allenatore debba avere idee chiare e la forza di portarle avanti anche nelle difficoltà. Bisogna saper riconoscere ciò che serve alla squadra in ogni momento".
Messaggio alla Fiorentina? "Valuterò le proposte"—
Le dichiarazioni più interessanti arrivano però quando il discorso cade sul futuro. Sebbene Grosso professi amore per l'ambiente attuale, non nasconde il desiderio di alzare l'asticella: "Non guardo troppo lontano, scelgo le sfide in base alle sensazioni. Sono ambizioso, ma mai arrivista. Al Sassuolo sto bene, ma se dovesse arrivare un'opportunità stimolante, ci sarà modo e tempo per parlarne con la proprietà e valutare insieme il da farsi".
Un'apertura che sa di invito, in un momento in cui la Fiorentina cerca un tecnico capace di coniugare bel gioco e valorizzazione del materiale tecnico a disposizione.
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