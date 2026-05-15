Marino consiglia Grosso all’Atalanta: “Sarebbe perfetto per la politica nerazzurra”

Il valzer delle panchine entra nel vivo e il nome di Fabio Grosso , profilo seguito con grande attenzione dalla Fiorentina per l'eventuale dopo-Vanoli, finisce al centro delle riflessioni dell'esperto dirigente Pierpaolo Marino . Ai microfoni di Sportitalia , l'ex ds di Udinese e Napoli, tra le altre, ha analizzato il futuro tecnico dell'Atalanta, indicando proprio nell'attuale allenatore del Sassuolo l'erede ideale per il progetto bergamasco.

Il suggerimento di Marino: "Grosso perfetto per Bergamo"

Secondo Marino, il club orobico si appresta a una rivoluzione strutturale che partirà dal quadro dirigenziale: "L'Atalanta cambierà il direttore sportivo e credo che l'investitura su Giuntoli sia ormai scontata". Proprio sulla scelta della guida tecnica, l'ex dirigente ha espresso una preferenza netta che incrocia i radar viola: "Chi mi piacerebbe vedere sulla panchina dell’Atalanta? Sceglierei FabioGrosso. Il tecnico del Sassuolo è adatto alla politica nerazzurra, che fa della valorizzazione dei giovani dagli 11 anni fino alla prima squadra la sua grande virtù".