L'ex dirigente di Serie A, Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, si è soffermato sul futuro di Atalanta, Milan, Napoli e Roma e sull'ottimo lavoro svolto da Fabio Grosso e Daniele De Rossi; due nomi che circolano in ottima Fiorentina per un posto sulla panchina viola.
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Sabatini: “Di Grosso ve lo dico da inizio anno. De Rossi ha valore”
Walter Sabatini elogia Grosso e De Rossi, accostati alla Fiorentina: “Firenze sarebbe una piazza di prestigio”.
Grosso e De Rossi—
Si prospettano 15-20 giorni chiave per i vari valzer. Grosso ve lo dico da inizio anno che è un grande allenatore. De Rossi ha mostrato a tutti il suo valore, ma deve fare la scelta giusta. Firenze sarebbe eventualmente un piazza di prestigio.
L'Atalanta e le altre—
Non sto capendo la progettualità dell'Atalanta. Perché terminare il rapporto con Tony D'amico? Giuntoli è un coraggioso, non so se abbia già firmato e se sia quello di cui ha bisogno Bergamo. Al Milan serve gente che capisca di calcio e Tare è un uomo di calcio; come a Roma, dove c'è uno dei direttori più competenti: Ricky Massara. A Napoli, Conte cercherà di rigirarla, ma per la mentalità di Napoli e del Napoli ci sono stati scivoloni insopportabili.
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