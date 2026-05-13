Sabatini: “Di Grosso ve lo dico da inizio anno. De Rossi ha valore”

Walter Sabatini elogia Grosso e De Rossi, accostati alla Fiorentina: “Firenze sarebbe una piazza di prestigio”.

L'ex dirigente di Serie A, Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, si è soffermato sul futuro di Atalanta, Milan, Napoli e Roma e sull'ottimo lavoro svolto da Fabio Grosso e Daniele De Rossi; due nomi che circolano in ottima Fiorentina per un posto sulla panchina viola.