Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Paratici ha parlato con l’agente di Vanoli. Ma loro hanno fretta”
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Bucchioni: “Paratici ha parlato con l’agente di Vanoli. Ma loro hanno fretta”
"Hanno chiesto quanto costerebbe fare un altro contratto. Dal canto loro, l'entourage di Vanoli ha fretta perché ha altri contatti con altri club"
Juventus-Fiorentina fondamentale per il futuro di Vanoli. La Fiorentina ha parlato con l'agente per mettere le basi per un futuro contratto, ma un'altra figuraccia renderebbe tutto complicato. Hanno chiesto quanto costerebbe fare un altro contratto. Dal canto loro, l'entourage di Vanoli ha fretta perché ha altri contatti con altri club. La piazza non è d'accordo? Non importa, la società deve essere convinta e difendere l'allenatore fino alla fine. Perché non l'hanno detto? Paratici sta facendo delle valutazioni, delle analisi prima di scegliere. Non si vuole pentire di mandare via Vanoli.
Paratici—
Paratici? Quando escono notizie non se le inventa nessuno. Qualcosa sta succedendo, questo è chiaro. Ne parlano colleghi seri e ben informati. Poi non so come finirà. Una cosa è certa, guardate quello che succede al Milan. Se Paratici non è d'accordo con la permanenza di Vanoli, è bene che se ne vada.
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