Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha parlato a Toscana TV del momento che sta vivendo la Fiorentina. Ma non solo, si è soffermato anche sulla possibilità di risentire la sua "Firenze Santa Maria Novella" allo stadio Franchi:
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Pupo: “Fiorentina-Genoa una pantomima. Firenze si merita molto di più”
Inno—
Firenze è una città che ha bisogno di persone e giocatori capaci di conquistare il cuore dei tifosi, non soltanto sul terreno di gioco. Mi piacerebbe tornare a sentireFirenze Santa Maria Novellaal Franchi, e credo che molti tifosi la pensino come me. Secondo me porta anche bene, ha un significato importante ed è adatta sia nei momenti di vittoria sia in quelli di sconfitta; non capisco perché sia stata eliminata. Nel calcio si può vincere, pareggiare o perdere, ma ciò che conta è lottare sempre. Quello che ho visto nella partita col Genoa non è piaciuto né a me né, penso, a gran parte dei tifosi. Mi auguro che la famiglia Commisso e la dirigenza decidano di riproporre la mia canzone come saluto finale allo stadio dopo ogni gara
Fiorentina—
Da tifoso, questa è stata una stagione complicata: raggiungere la salvezza matematica soltanto a due giornate dalla fine dice tutto. Non riesco a capire se il problema dipenda dalla società oppure da questi giocatori, che forse non hanno compreso davvero cosa rappresenti Firenze. O magari, più semplicemente, la passione per la Fiorentina appartiene ormai a un’altra epoca
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