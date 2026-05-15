Pupo: “Fiorentina-Genoa una pantomima. Firenze si merita molto di più”

Firenze è una città che ha bisogno di persone e giocatori capaci di conquistare il cuore dei tifosi, non soltanto sul terreno di gioco. Mi piacerebbe tornare a sentireFirenze Santa Maria Novellaal Franchi, e credo che molti tifosi la pensino come me. Secondo me porta anche bene, ha un significato importante ed è adatta sia nei momenti di vittoria sia in quelli di sconfitta; non capisco perché sia stata eliminata. Nel calcio si può vincere, pareggiare o perdere, ma ciò che conta è lottare sempre. Quello che ho visto nella partita col Genoa non è piaciuto né a me né, penso, a gran parte dei tifosi. Mi auguro che la famiglia Commisso e la dirigenza decidano di riproporre la mia canzone come saluto finale allo stadio dopo ogni gara