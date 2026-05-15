Ascolti: grande exploit di Radio Bruno

Radio Bruno conferma e consolida il primato tra le radio viola secondo l'indagine Audiradio relative al giorno medio e stilata in base alle interviste effettuate tra il 14 ottobre 2025 e il 13 aprile 2026. L'emittente diretta da Gianni Prandi, e che dal 2015 si avvale della redazione del Pentasport, è infatti arrivata in Toscana a ben 175.000 ascoltatori, superando sia Mitology (165.000) che Radio Sportiva (162.000), mentre l'altra radio che segue quotidianamente la Fiorentina, Lady Radio, si attesta a quota 60.000. E' da sottolineare anche l'exploit di Radio Stella, altra emittente del Gruppo Multiradio (Radio Bruno ha 1.229.000 ascoltatori in Italia) che è balzata a ben 81.000 confermando la positività della scelta della proprietà di puntare molte risorse sul territorio fiorentino e toscano.