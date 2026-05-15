Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Permanenza di Vanoli? Mi do solo una spiegazione possibile”

news viola

Brovarone: “Permanenza di Vanoli? Mi do solo una spiegazione possibile”

Brovarone: “Permanenza di Vanoli? Mi do solo una spiegazione possibile” - immagine 1
"Permanenza Vanoli? Paratici avrà già iniziato a cercare di capire dove andare a pescare. E la sua scrematura nasce dall'alto"
Redazione VN

Bernardo Brovarone, procuratore e intermediario, si è soffermato sul finale di stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole a Radio Bruno:

Permanenza Vanoli? Paratici avrà già iniziato a cercare di capire dove andare a pescare. E la sua scrematura nasce dall'alto e la Fiorentina ha un biglietto da visita più importante di quello che ci vogliono far credere. Anche Fabio ha una credibilità importante con i vari agenti. Poi nel calcio può succedere di tutto. Può essere che non siano rimasti tanti nomi e questo ha messo la Fiorentina nelle condizioni di tenere Vanoli.

Paratici

—  

Da quello che so io, sia Paratici e Ferrari stanno lavorando tantissimo. Mi auguro possano avere fluidità di rapporti e programmi. Spero Commisso sia nella posizione di garantire a Paratici di esprimersi al meglio. Io sogno una Fiorentina che abbia la serenità di progettare il futuro in clima positivo e di fiducia.

Leggi anche
Ascolti: grande exploit di Radio Bruno
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA