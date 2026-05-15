Mauro Berruto, ex ct della Nazionale di Pallavolo, ora parlamentare e grande tifoso del Torino, è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue parole in vista di Juventus-Fiorentina:
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Berruto: “Ho scritto a Vanoli. A noi del Torino manca tantissimo, era ossigeno puro”
"Ho scritto a Vanoli per fargli i complimenti per la salvezza. Noi a Torino lo rimpiangiamo parecchio, ha dimostrato di voler bene al Torino"
Ho scritto a Vanoli per fargli i complimenti per la salvezza. Noi a Torino lo rimpiangiamo parecchio, ha dimostrato di voler bene al Torino. Per noi è stato ossigeno puro, ho un grande ricordo. Adesso ha la testa libera, magari con la Juventus la Fiorentina può fare una prestazione inaspettata.
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