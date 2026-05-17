La Fiorentina non segna più: con la Juve potrebbe eguagliare un triste record

Alle 12 la Fiorentina sarà impegnata all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. A guidare l'attacco viola sarà Roberto Piccoli che non segna dalla gara contro la Cremonese (era il 16 marzo). Tra l'altro pure Gudmundsson, in ballottaggio con Solomon, non fa centro dal match dello Zini. In linea generale - scrive Tuttosport - quello realizzativo è un problema costato carissimo alla Fiorentina pur essendo riuscita lo stesso a salvarsi. Basti pensare che nelle ultime 7 partite di Serie A ha realizzato solo tre gol: Fagioli al Verona, Gosens alla Lazio e Harrison al Lecce. Quello del giocatore inglese è l'ultimo centro viola in assoluto. Da allora il digiuno dura da tre partite (0-0 con Sassuolo e Genoa, nel mezzo la sconfitta esterna contro la Roma) e 330 minuti. Dovesse restare a secco anche oggi eguaglierebbe la striscia di quattro gare senza segnare per la prima volta da novembre 2020, a cavallo delle gestioni Iachini-Prandelli.