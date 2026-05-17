Da un punto di vista della classifica la Fiorentina non ha più niente da chiedere al campionato visto la salvezza raggiunta domenica scorsa contro il Genoa. Se, però, a Torino contro la Juventus dovesse arrivare un'altra sconfitta dopo la goleada subita dalla Roma all'Olimpico, la contestazione contro l'Atalanta all'ultima giornata sarebbe garantita. Per questo motivo Paolo Vanoli ha chiesto ai suoi giocatori un po' di dignità. Ecco, infatti, quanto si legge su Repubblica Firenze:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Fiorentina libera di testa. Ecco cosa ha chiesto Vanoli alla squadra”
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Repubblica: “Fiorentina libera di testa. Ecco cosa ha chiesto Vanoli alla squadra”
Uno sgambetto alla rivale di sempre sarebbe un piccolo godimento in questo finale di stagione
La stessa dignità “chiesta” dalla curva è stata rivendicata anche da Vanoli al proprio gruppo, per regalarsi due partite vere, senza l’assillo della classifica e libere di testa. Due partite dove poter osare, giocando a calcio, e non chiudendosi alla ricerca del punto come visto fino a domenica scorsa con il Genoa. L’ultima delle ventisei trasferte stagionali — Conference League compresa — unirà quindi il commiato di chi non sarà riscattato — Solomon, Harrison — a chi invece cerca conferma o un degno epilogo della sua avventura in viola, come Dodo o lo stesso Gudmundsson. Di fronte la Juventus del tifosissimo viola Spalletti, ieri in silenzio ufficialmente per preparare al meglio la partita con la Fiorentina, ma vogliosa di chiudere il discorso Champions strizzando l’occhio al secondo posto. Uno sgambetto alla rivale di sempre non risarcirebbe tutte le ferite stagionali ma sarebbe comunque un piccolo godimento finale, proprio nei giorni dell’anniversario del 16 maggio 1982 e dello scudetto perso sull’asse Catanzaro-Cagliari a discapito dei bianconeri. Una vittoria per chiudere il passato — sancito anche dalla risoluzione con Pioli di venerdì arrivata in un clima cordiale e con la mediazione del dg Ferrari — e aprire finalmente al futuro.
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