Repubblica: “Fiorentina libera di testa. Ecco cosa ha chiesto Vanoli alla squadra”

Uno sgambetto alla rivale di sempre sarebbe un piccolo godimento in questo finale di stagione

Da un punto di vista della classifica la Fiorentina non ha più niente da chiedere al campionato visto la salvezza raggiunta domenica scorsa contro il Genoa. Se, però, a Torino contro la Juventus dovesse arrivare un'altra sconfitta dopo la goleada subita dalla Roma all'Olimpico, la contestazione contro l'Atalanta all'ultima giornata sarebbe garantita. Per questo motivo Paolo Vanoli ha chiesto ai suoi giocatori un po' di dignità. Ecco, infatti, quanto si legge su Repubblica Firenze: