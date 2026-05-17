Anche per la partita contro la Juventus, la Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean, ancora alle prese col dolore alla tibia. L'attaccante non gioca dall'inizio di aprile, dalla partita del Bentegodi contro il Verona. Potrebbe tornare per l'ultima gara, quella contro l'Atalanta al Franchi, ma il condizionale è d'obbligo. Ecco, infatti, quanto scrive Repubblica Firenze:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica su Kean: “Ci potrebbe essere una novità sul suo futuro”
Repubblica Firenze
Repubblica su Kean: “Ci potrebbe essere una novità sul suo futuro”
Kean è ancora alle prese col dolore alla tibia
Assente dalla lista dei convocati di Paolo Vanoli, l’attaccante non vede il campo da ormai un mese. Erano infatti i primi giorni di aprile quando, schierato titolare al Bentegodi contro il Verona, uscì dal terreno di gioco piuttosto claudicante. Da lì in poi è iniziato un vero e proprio calvario. Da allora, ogni volta che ha provato a spingere sull’acceleratore, il classe 2000 ha dovuto fare i conti con lo stesso, ineluttabile verdetto: allenamento differenziato. Eppure, le ultime due settimane avevano fatto intravedere una piccola luce in fondo al tunnel. Kean ha progressivamente aumentato i carichi di lavoro, riuscendo persino a svolgere alcune fasi delle sedute di questa settimana insieme ai compagni di squadra. Il lungo periodo di inattività unito al dolore ancora persistente, tuttavia, ha spinto lo staff medico e quello tecnico a non rischiare, optando per l’ennesimo forfait. Rientro che, dunque, dovrebbe essere rimandato all’ultima sfida di campionato con l’Atalanta al Franchi, ma il condizionale è d’obbligo. Perché si fa sempre più larga l’ipotesi che la sua stagione sia già terminata. La speranza della società e di Vanoli è quella di recuperarlo almeno per uno spezzone di gara contro i nerazzurri, ma ogni scenario resta subordinato alle risposte che arriveranno dal campo la prossima settimana.
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