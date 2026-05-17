Nazione: “Vanoli chiaro col gruppo. Kean? La stagione potrebbe essere finita”

Paolo Vanoli è stato categorico con la squadra: la sfida di oggi all'ora di pranzo contro la Juventus deve essere l'occasione per riscattare la pessima figura rimediata due settimane fa contro la Roma. Sebbene una sconfitta a Torino sia ammissibile date le forti motivazioni dei bianconeri, perdere la faccia non lo è. Per questo il tecnico punta a un exploit nel match più sentito da Firenze, anche per blindare la propria panchina in vista del futuro. La Fiorentina si è allenata con il gruppo al completo, fatta eccezione per Moise Kean: l'attaccante classe 2000 ha dovuto arrendersi ai problemi alla tibia e la sua stagione potrebbe essere già finita, sia in ottica di un futuro ritiro al Viola Park sia in chiave mercato.